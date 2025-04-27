В Казахстане планируют развивать рынок цифровых активов, в том числе рассматривают возможность создания криптобанков. Об этом говорится в ответе Премьер-министра страны Олжаса Бектенова на запрос депутатов Мажилиса, передаёт BaigeNews.kz.

По информмации Нацбанка, действующая модель, позволявшая обращаться криптовалютам только на территории Международного финансового центра "Астана", была эффективной на момент её принятия. Она помогла набрать необходимый опыт и обеспечить контроль над рисками. Однако сейчас, с учётом мировых тенденций и развития технологий, в стране планируют сделать рынок цифровых активов более открытым и современным.

В ответе отмечается, что в Казахстане будет внедрён полноценный рынок цифровых финансовых активов (ЦФА), обеспеченных реальными активами — ценными бумагами, недвижимостью или драгоценными металлами. Также прорабатывается возможность запуска стейблкоина, привязанного к цифровому тенге. Ожидается, что такие меры упростят выпуск финансовых инструментов, расширят источники финансирования и откроют рынок для малого и среднего бизнеса.

Что касается обращения криптовалют, то в Казахстане намерены создать легальный и прозрачный канал для их покупки и продажи через лицензированных провайдеров.

"Это позволит вывести криптовалютные транзакции из теневого оборота, обеспечить их прозрачность, повысить защиту прав потребителей и усилить контроль за цифровыми активами", — говорится в официальном ответе Олжаса Бектенова.

Особое внимание уделено теме криптобанков. Отмечается, что функции обмена, хранения и сопровождения сделок с цифровыми активами будут сосредоточены в руках существующих инфраструктурных игроков — операторов платформ ЦФА, криптобирж и брокеров. При этом возможность появления отдельного института криптобанка пока не исключается. Однако регулятор подчёркивает, что подход должен быть осторожным: "Необходимо избегать формирования параллельной финансовой системы, оттока ликвидности и рисков для макроэкономической стабильности".

Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что любые решения в сфере цифровых активов должны учитывать интересы граждан и государства.

"В этой связи Правительство рассматривает потенциал открытия криптобанков на территории Казахстана, которые могут сыграть ключевую роль в формировании устойчивой экосистемы. Вместе с тем считаем необходимым продолжить поэтапную реализацию заложенных подходов в рамках действующей межведомственной рабочей группы. По мере развития инфраструктуры, накопления правоприменительной практики и с учетом международного опыта будут рассмотрены возможности институционализации криптобанков в системе финансового регулирования РК", – отметил премьер.

Запуск новой системы обращения цифровых активов станет частью более широкой стратегии по модернизации финансового рынка. Как отметили в Нацбанке, цель реформ — создать защищённую, прозрачную и функциональную цифровую экосистему, которая объединит технологические возможности крипторынка без его традиционных рисков.

Разработанные законодательные изменения планируется внести в Парламент уже в августе 2025 года.