Возможность создания алиментного фонда изучает правительство Казахстана

Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова прокомментировала возможность создания в Казахстане алиментного фонда, который позволит оказывать материальную помощь детям, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Я знаю, что этот вопрос рассматривался в большей степени Министерством юстиции. Давайте, я возьму это сейчас как предложение, изучу вместе с нашим правоохранительным блоком и с Минюстом и дам дополнительную информацию. В целом, я знаю, что определённая группа работала", - сказала Тамара Дуйсенова в кулуарах правчаса в Сенате.

Вице-премьер отметила, что не знает, к чему пришла и на чём остановилась эта группа, однако пообещала изучить данный вопрос.

"Мне нужно уточнить, на чём они остановились. Такой опыт, такая практика в мире есть, наверное, просто нужно её изучить и посмотреть, насколько это эффективно для нашей страны", - добавила вице-премьер.

Напомним, в 2018 году Союз кризисных центров предложил создание государственного возвратного алиментного фонда.

В прошлом году с этой инициативой выступили депутаты Народной партии Казахстана. Они предложили создание государственного алиментного фонда по опыту зарубежных стран.