Возможность продажи Кселл прокомментировал глава МЦРИАП

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев рассказал, есть ли решение по продаже АО "Кселл", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Один из телеком-операторов рассматривается к продаже. Это Теле2. Сделка сейчас идёт, и планы в этом направлении не менялись", - заявил Мадиев.

По его словам, путём отсоединения этого оператора от группы "Казахтелеком" будет усилена конкуренция на рынке.

"А решение о продаже Кселл не принято", - резюмировал министр.

Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев заявил о возможности введения в Казахстане платных пробных экзаменов на получение водительских прав.