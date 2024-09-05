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Возможность продажи Кселл прокомментировал глава МЦРИАП

Сегодня, 19:03
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baigenews.kz Сегодня, 19:03
Сегодня, 19:03
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Фото: baigenews.kz

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев рассказал, есть ли решение по продаже АО "Кселл", передаёт корреспондент BaigeNews.kz

"Один из телеком-операторов рассматривается к продаже. Это Теле2. Сделка сейчас идёт, и планы в этом направлении не менялись", - заявил Мадиев.

По его словам, путём отсоединения этого оператора от группы "Казахтелеком" будет усилена конкуренция на рынке. 

"А решение о продаже Кселл не принято", - резюмировал министр.

Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев заявил о возможности введения в Казахстане платных пробных экзаменов на получение водительских прав. 

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