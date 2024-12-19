В Кыргызстане обсуждают возможную легализацию марихуаны. Журналисты спросили у замминистра министра внутренних дел РК Санжара Адилова, стоит ли такой вопрос в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"Легализация лёгких наркотиков не планируется. Сегодня принято решение об усилении ответственности в отношении наркопроизводителей, а также смягчении наказания в отношении закладчиков наркотических средств. Другие вопросы по видам наркотиков, снижению ответственности не рассматриваются. Примеры других стран находятся у нас на изучении, работает межведомственная рабочая группа по исполнению комплексного плана. Многие вопросы, которые вы указали, будут в обязательном порядке изучаться", - прокомментировал замминистра внутренних дел в кулуарах сената.

Он отметил, что международный опыт, который изучает Казахстан, направлен на совершенствование методов профилактики и борьбы с наркопреступлениями, а не их легализации.

Ранее депутаты сената одобрили поправки в закон по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров и сильнодействующих веществ.