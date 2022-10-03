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Возможность конфискации машин у таксистов прокомментировали в КГД
В соцсетях появилась информация о конфискации машин у таксистов при выявлении фактов осуществления деятельности без регистрации ИП. Сообщения прокомментировали Комитете госдоходов, передаёт BaigeNews.kz.
В ведомстве заявили, что данные сведения не соответствуют действительности.
"Отдельными статьями Кодекса об административных правонарушениях предусматривается возможность изъятия имущества при наличии соответствующего решения суда. Согласно Конституции РК никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда. На сегодняшний день ни одного факта конфискации транспортных средств за незаконное осуществление деятельности такси не зарегистрировано", - сообщили в комитете.
В КГД предупредили, что за работу в такси без регистрации ИП предусмотрен административный штраф в размере 15 МРП.
Зарегистрировать ИП можно через портал электронного правительства, мобильное приложение "Е-Salyq Business" и мобильные приложения банков.
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