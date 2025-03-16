16 марта в ряде городов Казахстана ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, которые приведут к возможному ухудшению качества воздуха. По прогнозам Казгидромета, высокий уровень загрязнения воздуха затронет Караганду, Жезказган, Темиртау, Балхаш, Усть-Каменогорск и Шымкент. Ночью аналогичная ситуация сложится в Атырау и Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Неблагоприятные метеоусловия — это сочетание нескольких факторов, таких как штиль, слабый ветер, туман или инверсия, когда холодный воздух задерживает загрязняющие вещества у поверхности. Именно эти условия способствуют накоплению вредных частиц в воздухе, что приводит к ухудшению его качества в городах.

Специалисты предупреждают, что в такие дни особенно осторожными должны быть люди с заболеваниями дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы. Им стоит избегать длительных прогулок на свежем воздухе, а если выйти все-таки необходимо — носить защитные маски. По возможности рекомендуется ограничить физическую активность на улице и следить за состоянием воздуха, используя официальные источники информации.