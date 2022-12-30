Возможное участие "Росатома" в строительстве АЭС в Казахстане прокомментировал глава Минэнерго

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В 2023 году Казахстан должен будет выбрать реакторную технологию АЭС.

В 2023 году Казахстан выберет реакторную технологию АЭС, передаёт BaigeNews.kz. Кроме того, планируется организация Миссии МАГАТЭ по комплексному обзору ядерной инфраструктуры Казахстана. Об этом сообщил министр энергетики Болат Акчулаков на пресс-конференции в СЦК.

"Вопрос по выбору технологий - вопрос предстоящего 2023 года. Из того шорт-листа, который вы видели, четыре страны - КНР, Южная Корея, Франция и Российская Федерация. Из этого шорт-листа мы ведём выбор. Почти половина, если не больше, блоков, которые строятся в мире, строятся по технологии "Росатома", водо-водяные реакторы (ВВР) так называемые. Наиболее растространённые. Если технологически смотреть, по наработке так называемые реакторных часов - реакторы ВВР наиболее опробованые и являются лидерами с точки зрения их референций и работы по наработке максимального количества часов. Это общеизвестные факты. Их ближайшие конкуренты из этого списка - Франция, это очень хорогие тоже реактора, которые мы рассматриваем. Выбор мы пока не осуществили", - сказал Болат Акчулаков.

Журналисты поинтересовались, что будет, если "Росатом" попадёт под сканции.

"Санкций сегодня не существует в отношении "Росатома". Это даёт возможность рассматривать их как участников этого списка при выборе технологий. Давайте подождём в 2023 году мы с каким-то результатом выйдем. Сейчас эта работа и оценка ведётся", - ответил Болат Акчулаков.

Но если Казахстан всё же заключит договор с "Росатомом", а компания позже попадёт под санкции, на этот случай есть свой выход.

"Однозначно любой договор возьмите, они все предполагают определённые оговорки, их можно отнести к форс-мажорам, особым условиям договора, конечно, любые договоры придусматривают такие условия, которые могут произойти неподконтрольно для заказчика и подрядчика. Такие условия будут. Но мы опять же ещё не выбрали технологию, и говорить о каком-то договоре сейчас преждевременно", - добавил Болат Акчулаков.

Ранее сообщалось, что оптимальным районом размещения АЭС рекомендован Жамбылский район Алматинской области.