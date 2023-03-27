"Возможно, я погорячилась" - шахматный скандал завершила Бибисара Асаубаева

Шахматистка Бибисара Асаубаева прокомментировала конфликт с Жансаей Абдумалик, передаёт BaigeNews.kz. По её словам, за свои высказывания она "уже получила порцию хейта".

"Тот хаос, который сейчас царит на нашем Гран-при в Индии, можно сравнить с эффектом бабочки. Взмах крыла на одном берегу привёл к Цунами, накрывшим нас всех, на противоположном конце. Один эпизод, о котором я вчера рассказывала, спровоцировал такие последствия, что теперь мы просто не понимаем, что нам со всем этим делать.



Возможно, я вчера погорячилась (за что, кстати, уже получила свою порцию хейта). Безусловно, эмоции, идущие впереди холодного рассудка, тоже могут иметь разрушительные последствия. И пусть это будет уроком всем. Шахматисту стоит просчитывать на несколько шагов вперёд — причём в первую очередь в жизни, ведь цена ошибки в ней гораздо выше, чем на шахматной доске. И если я ошиблась, я готова признать", - написала Асаубаева на своей странице Instagram.

Спортсменка надеется, что во время турниров больше никогда не будет халатной организации, недосыпа, скандалов и безрезультатных обещаний.

"Хочется просто играть, ставить рекорды, прославлять свою страну и радовать родных. Ведь мы здесь именно за этим. И очень надеюсь, что нам дадут такую возможность. В священный месяц Рамадан особенно важно иметь чистые помыслы и благочестивые намерения. Прошу прощения у тех, кого могла оскорбить. Такой цели не было. И пусть воздастся достойнейшему", - резюмировала Асаубаева.

Напомним, пару дней назад Бибисара Асаубаева обрушилась с крититикой на свою коллегу - международного гроссмейстера, бывшего депутата Алматинского маслихата Жансаю Абдумалик, назвав её "единоличницей".