Возможно, кто-то зарегистрировался под псевдонимом – Игорь Вранчев об активности присяжного в соцсетях

Адвокат Игорь Врачнев высказался касательно активности одной из присяжных заседателей в социальных сетях, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Ничего сказать не могу, поскольку было упомянуто, что она подписана на канал Борейко. Я вот сейчас на судебном заседании посмотрел, у Борейко 638 тысяч подписчиков. Тем более на ютубе имена не идентифицируются, там ники. Я вопросом задаюсь, как сторона защиты установила, что под тем или иным ником зарегистрирована та или иная присяжная заседательница? Действительно ли это она, действительно ли она переписывалась, давала какие-то комментарии?", - недоумевает адвокат.

Он подозревает, что это дело рук недоброжелателей, которые создали фейковый аккаунт от имени присяжного заседателя.

"Это не исключает того, что защита в своё время говорила, что якобы с нашей стороны количество ботов ведут активную атаку против Бишимбаева. Так и здесь. Возможно, кто-то зарегистрировался под псевдонимом или именем одного из присяжных заседателей", - предположил Вранчев.

Также адвокат прокомментировал претензии защиты Бишимбаева касательно того, что некоторые присяжные спали во время заседаний и вообще не были вовлечены в судебный процесс.

"Те, кто были из вас на судебном заседании, должны были видеть, что присяжные заседатели все были вовлечены в судебный процесс. Спящих и безучастных к тем обстоятельствам, которые были предметом обследования, не было", - сказал Игорь Вранчев.

Журналисты спросили у адвоката, действительно ли судья допустила нарушение, допустив в список присяжных женщину, у которой был ребенок до трех лет.

"В Уголовно-процессуальном кодексе стоит право у судьи освободить при наличии определённых условий лицо от обязанностей быть присяжным заседателем кандидатов. Это право суда. Это не обязанность суда", - сказал он.

Также Вранчев ответил на вопрос: "Насколько убедительно прозвучали аргументы защиты?".