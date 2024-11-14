Возле Верховного суда Бразилии прогремели взрывы
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В центре Бразилиа возле здания Верховного суда Бразилии прогремели взрывы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC. Суд был эвакуирован, на площади перед ним обнаружили тело мужчины.
Первый взрыв прогремел в багажнике автомобиля на парковке, прилегающей к зданию суда, через 20 секунд раздался второй взрыв.
На площади перед зданием было обнаружено тело мужчины. По данным властей, он пытался проникнуть в Верховный суд.
"Этот гражданин подошел к Федеральному верховному суду, попытался войти, не смог, и у входа произошел взрыв", — сообщила журналистам губернатор Бразилиа Селина Леао.
По предварительным данным, погибший также устроил первый взрыв на парковке.
Генпрокурор страны Хорхе Мессиас осудил нападение и пообещал, что власти расследуют инцидент.
"Я решительно осуждаю нападения на Верховный суд, — написал он в соцсети X. — Мы должны знать, что стоит за этими нападениями, и как можно скорее восстановить мир и безопасность".
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