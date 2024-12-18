Возле мавзолея Ходжа Ахмеда Яссауи запретят строить здания свыше семи метров. Об этом сообщил заместитель премьер-министра — министр нацэкономики Нурлан Байбазаров на заседании Мажилиса, представляя законопроект об особом статусе города, передает BaigeNews.kz.

"В частности на расстоянии 100 метров от границы охранной зоны мавзолея не допускается строительство объектов высотой более семи метров, а также несовместимое с историческими памятниками по масштабу, цвету и строительным материалам", — сказал Байбазаров.

По его словам, в ходе разработки проекта Закона был изучен опыт Англии, Италии, Узбекистана, Азербайджана и других государств по сохранению исторических памятников. Помимо этого, ведомство провела встречи с населением по вопросу развития города.

Ранее сообщалось о том, что будет усилена государственная поддержка города.