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Возле каждого аэропорта страны есть несогласованные объекты – депутаты
На приаэродромной территории всех аэропортов Казахстана есть несогласованные объекты, жилые дома, хозяйственные постройки, свалки и даже скотобойни. Это прямая угроза жизни и здоровью пассажиров, считают в республиканском совете по противодействию коррупции при партии Amanat, передаёт BaigeNews.kz.
Как отметил cекретарь партии Ержан Жилкибаев, на территории санитарно-защитной зоны аэропорта Шымкента 187 жилых построек, 128 из которых имеют полный пакет разрешительных документов.
"У меня вопрос и к акимату, и к Комитету гражданской авиации: на каком основании это разрешается? А если не вы выдавали документы, то как они смогли оформить это всё? У всех нас жива в памяти Алматинская трагедия, которая унесла 12 жизней, ещё 47 человек получили ранения. Мы разговариваем с людьми, которые там живут, они переживают, не упадет ли на их дом самолёт, а модели воздушных судов они давно различают по звуку. Судьбу этих семей надо решать", – отметил он.
В ответ зампред Комитета гражданской авиации Тимур Тлегенов заметил, что в законодательстве нет прямого запрета на строительство в четырёхкилометровой зоне аэропортов, есть лишь ограничение на осуществление деятельности, которая может представлять угрозу безопасности полётов воздушных судов.
"По большому счёту четырёхкилометровая зона вокруг аэропорта Шымкента застроена полностью, но критическими препятствиями являются 70 объектов. Есть 25 домов и 45 железобетонных столбов электроснабжения, которые акимат отодвигает, уменьшает их высоту. Все эти дома были построены более 10 лет назад, это самовольная застройка. Потом они просто подали документы на легализацию. По этому вопросу правительственной комиссией ведётся работа", – сказал он.
Партийцы не обошли вниманием и проблему мусорных полигонов вокруг казахстанских аэропортов. В частности, в 15-километровой зоне аэропорта Алматы со стороны Алматинской области обнаружена 351 свалка, из них ликвидировано только 247. Это создаёт потенциально опасные ситуации для полётов. В 2022 году зарегистрировано 46 случаев столкновения самолётов с птицами, из них 23 инцидента произошли в воздушной гавани южной столицы. Не лучше ситуация и в районе аэропорта города Атырау.
"На приаэродромной территории в радиусе 15 километров выявлены скотобойни, сельскохозяйственные поля, скотные рынки, а также места выброса пищевых отходов. Пассажиры отмечают, что территория вокруг аэропорта просто "утопает" в мусоре. АО "Международный аэропорт Хиуаз Доспановой" с 2016 года неоднократно направлял письма в акимат Атырау о переносе городской свалки. Однако все письма остались без реагирования", – заявила инспектор партийного контроля Венера Есильбаева.
Вопрос социальной ответственности авиаперевозчиков затронул депутат мажилиса Ерлан Абдиев. Он заявил, что в отличие от Казахстана, во многих странах мира, в том числе в Узбекистане, Кыргызстане и России, есть льготные авиабилеты для лиц с особыми потребностями.
"Для людей с инвалидностью доступ к воздушному транспорту особенно важен, потому что в отличие от железнодорожного и автотранспорта только в авиа есть все условия и высокий уровень сервиса. Особенно это касается маломобильных граждан. Почему отечественные авиакомпании не дают скидки? Как для лиц с инвалидностью, так и для лиц, которые их сопровождают", – сказал народный избранник.
По итогам заседания Совет рекомендовал акиматам регионов решить проблему несогласованного строительства близи аэропортов и принять меры по ликвидации свалок на приаэродромной территории.
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