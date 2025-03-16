В Таразе утром 16 марта произошел пожар на одном из промышленных предприятий – загорелся электрический трансформатор. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

На место оперативно прибыли пожарные расчеты. Благодаря слаженным действиям специалистов и применению воздушно-механической пены возгорание удалось быстро локализовать и предотвратить его распространение на другие объекты завода.

По данным ведомства, пострадавших в результате происшествия нет. Причины возгорания выясняются.