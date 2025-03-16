Возгорание трансформатора потушили на заводе в Таразе
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Таразе утром 16 марта произошел пожар на одном из промышленных предприятий – загорелся электрический трансформатор. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
На место оперативно прибыли пожарные расчеты. Благодаря слаженным действиям специалистов и применению воздушно-механической пены возгорание удалось быстро локализовать и предотвратить его распространение на другие объекты завода.
По данным ведомства, пострадавших в результате происшествия нет. Причины возгорания выясняются.
"Пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки, что позволило избежать серьезного ущерба и угрозы для людей. Напоминаем о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности, особенно на промышленных объектах", — сообщили в пресс-службе МЧС.
Самое читаемое
- Праздник Амал встретили в священном районе Ордабасы
- Скончалась первый вице-министр просвещения Наталья Жумадильдаева
- Минивэн упал с обрыва и сгорел вместе с людьми в Кыргызстане
- Стал известен соперник Казахского Ломаченко в андеркарде боя Алимханулы
- Хирурги достали зубочистку из живота ребёнка в Астане