  • 16 Марта, 12:49
  • BAIGENEWS

Возгорание трансформатора потушили на заводе в Таразе

Сегодня, 11:18
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 11:18
Сегодня, 11:18
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Фото: скриншот с видео

В Таразе утром 16 марта произошел пожар на одном из промышленных предприятий – загорелся электрический трансформатор. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

На место оперативно прибыли пожарные расчеты. Благодаря слаженным действиям специалистов и применению воздушно-механической пены возгорание удалось быстро локализовать и предотвратить его распространение на другие объекты завода.

По данным ведомства, пострадавших в результате происшествия нет. Причины возгорания выясняются.

"Пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки, что позволило избежать серьезного ущерба и угрозы для людей. Напоминаем о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности, особенно на промышленных объектах", — сообщили в пресс-службе МЧС.

Видео: МЧС РК

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