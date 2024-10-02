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Возгорание облицовки многоэтажки потушили в Астане

Сегодня, 07:21
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 07:21
Сегодня, 07:21
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Фото: МЧС РК

Посреди ночи в МЧС поступил звонок о том, что в районе Алматы горит внешняя сторона одной из многоэтажек по проспекту Бауыржана Момышулы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Прибывшие пожарные подразделения выявили, что что горит наружный утеплитель стены под керамогранитной облицовкой и кабель.

"Проведя быструю разборку облицовочного материала и тщательный полив утеплителя, огнеборцы не допустили дальнейшее распространение огня и ликвидировали пожар без эвакуации жителей среди ночи", - сообщили в МЧС РК.

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