Возгорание облицовки многоэтажки потушили в Астане

Посреди ночи в МЧС поступил звонок о том, что в районе Алматы горит внешняя сторона одной из многоэтажек по проспекту Бауыржана Момышулы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Прибывшие пожарные подразделения выявили, что что горит наружный утеплитель стены под керамогранитной облицовкой и кабель.