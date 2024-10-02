Возгорание облицовки многоэтажки потушили в Астане
Сегодня, 07:21
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 07:21Сегодня, 07:21
116Фото: МЧС РК
Посреди ночи в МЧС поступил звонок о том, что в районе Алматы горит внешняя сторона одной из многоэтажек по проспекту Бауыржана Момышулы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
Прибывшие пожарные подразделения выявили, что что горит наружный утеплитель стены под керамогранитной облицовкой и кабель.
"Проведя быструю разборку облицовочного материала и тщательный полив утеплителя, огнеборцы не допустили дальнейшее распространение огня и ликвидировали пожар без эвакуации жителей среди ночи", - сообщили в МЧС РК.
Самое читаемое
- "Меня просили уйти": Как пенсионер Баян Ахметжанова борется за права пожилых
- Труп 20-летней девушки нашли в Астане
- "Барыс" проиграл нижегородскому "Торпедо" со счётом 1:10
- Пациентов эвакуировали из реабилитационного центра в Щучинске из-за пожара
- "На теле не было живого места" – избиение ребёнка расследуют в Петропавловске