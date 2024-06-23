Воздушный шар с туристами застрял между скалами в Каппадокии

В турецкой Каппадокии воздушный шар, на борту которого находились 22 туриста, застрял между скалами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Mk.ru.

Из-за сильного встречного ветра шар, который заходил на посадку, пронесло по камням. Посадить шар через некоторое время удалось, пассажиры не пострадали.

По информации издания Haber, после сообщения о происшествии в этот район были направлены медицинские, пожарные и спасательные бригады.

"Мы взлетели около 05:20 в районе Пашабаги. После завершения тура мы планировали высадиться напротив Долины любви. В этот момент подул встречный ветер. Мы приземлились. Ни у одного из туристов нет травм. Они переехали в свои отели и в настоящее время продолжают свой тур", - рассказал пилот воздушного шара Канер Узун.

Одна из туристок - из Португалии - Роза Силва Мескита поделилась, что действия пилота были профессиональными и все обошлось благополучно.