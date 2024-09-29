Воздух в воскресенье "испортится" в Алматы и ещё пяти городах страны

По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия 29 сентября ожидаются в Костанае, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Актобе и Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что в субботу в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.

Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Напомним, по прогнозам "Казгидромета", 29 сентября на большей части территории страны сохранится прохладная погода без осадков. По РК ожидаются усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере, востоке, в центре страны – туман, на юге – пыльная буря.