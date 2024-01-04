Воздержаться от отдыха на природе рекомендуют жителям Алматинской области
Сегодня, 15:56
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Сегодня, 15:56Сегодня, 15:56
134Фото: pxhere.com
В Алматинской области возникла угроза схода лавин. Жителям и гостям региона рекомендуют быть осторожными, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС.
"В горах Алматинской области с 4 по 7 января сохраняется лавинная опасность. ДЧС убедительно просит граждан, туристов и отдыхающих не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода снежных лавин, а также соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности", - говорится в сообщении.
На территории региона 55 лавиноопасных участков. Они находятся в Енбекшиказахском, Талгарском и Карасайском районах по южному склону хребта гор Иле-Алатау.
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