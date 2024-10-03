ВОЗ заявила о риске вспышки лихорадки Марбург

"ВОЗ оценивает риск этой вспышки как очень высокий на национальном уровне, высокий на региональном и низкий на глобальном уровнях", - сказал он на брифинге в Женеве.

Вирус подтверждён у 27 пациентов в Руанде, девять из которых скончались.

Ранее Минздрав Руанды подтвердил первую в стране вспышку вируса Марбург после выявления случаев в семи из 30 округов.