ВОЗ заявила о риске вспышки лихорадки Марбург
Сегодня, 20:44
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Сегодня, 20:44Сегодня, 20:44
59Фото: pxhere.com
Глобальный риск вспышки лихорадки Марбург оценивается как низкий, при этом существует высокий региональный риск, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на RT.
"ВОЗ оценивает риск этой вспышки как очень высокий на национальном уровне, высокий на региональном и низкий на глобальном уровнях", - сказал он на брифинге в Женеве.
Вирус подтверждён у 27 пациентов в Руанде, девять из которых скончались.
Ранее Минздрав Руанды подтвердил первую в стране вспышку вируса Марбург после выявления случаев в семи из 30 округов.
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