ВОЗ указала на угрозу глобальной вспышки холеры

Усиливающаяся глобальная вспышка холеры требует немедленного внимания мирового сообщества и дополнительных финансовых средств на борьбу с этой болезнью, заявили во Всемирной организации здравоохранения, передает BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом заявил на брифинге в Женеве представитель ВОЗ — руководитель группы по холере и эпидемическим диарейным заболеваниям Филипп Барбоза.

Он обратил внимание на "эскалацию глобальной вспышки холеры". По словам эксперта, сложившуюся непростую ситуацию значительно усугубляют последствия изменения климата и острая нехватка финансирования для эффективного реагирования. "

"В январе 2023 года ВОЗ классифицировала вспышку холеры как чрезвычайную ситуацию третьего уровня, который является в организации самым высоким. С тех пор ситуация только ухудшилась", — заявил эксперт.

Холера развивается в условиях отсутствия надлежащих санитарных условий и чистой воды. По словам представителя ВОЗ, нынешний климатический кризис с частыми засухами и наводнениями в странах Восточной и Центральной Африки "создает идеальные условия" для этой болезни.

В марте в Эфиопии и Зимбабве было зарегистрировано соответственно 4 009 и 3 588 случаев заражения.

"Поскольку последствия изменения климата усиливаются, мы можем ожидать, что ситуация ухудшится, если мы не предпримем сейчас меры по усилению профилактики холеры", — пояснил представитель ВОЗ.

Он напомнил, что с начала 2023 года по 31 марта 2024 года в 31 стране мира было зарегистрировано 824 479 случаев холеры и 5 900 летальных исходов. В марте в ВОЗ поступили сообщения о 25 424 новых случаях холеры.

Холера — особо опасная инфекционная болезнь, вызываемая холерными вибрионами. Она возникает при попадании в организм возбудителя с зараженными пищей или водой