ВОЗ призывает Китай публиковать новые данные об эпидемии COVID-19

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Всемирная организация здравоохранения призывает власти Китая не отказываться от публикации данных о новой волне COVID-19, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

Это заявление последовало за раскрытием официальных показателей смертности от коронавируса. С начала декабря, согласно этим сведениям, более 5,5 тыс. человек умерли от проблем с дыханием, вызванных COVID-19. Ещё около 55 тысяч скончались от различных заболеваний, которым сопутствовала коронавирусная инфекция.

В Пекине при этом заявляют, что очередной пик эпидемии пройден, число новых зарегистрированных случаев заболевания снизилось на 83% по сравнению с показателями конца декабря.

Власти Китая объявили о новых шагах по смягчению санитарных ограничений. Так возобновлено движение высокоскоростных поездов в Гонконг. Ранее, на фоне массовых протестов, правительство отказалось от ряда других запретов, введённых в рамках политики нулевой терпимости к COVID-19. Последовавший за этим рост заболеваемости обернулся новыми международными ограничениями для прибывающих из Китая.