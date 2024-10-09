ВОЗ приравняла зависимость от смартфонов к курению: как это коснется Казахстана

Накануне представитель Всемирной организации здравоохранения в интервью одному из зарубежных изданий предложил рассмотреть возможность ограничить использование смартфонов. В качестве примера он привел аналогию с запретом на курение в определённых местах. Меры по задумке должны оградить подростков от негативного влияния в интернете, однако они только вызвали в соцсетях бурю обсуждений. Почему предложения не сработают редакции BaigeNews.kz рассказали казахстанские специалисты.

Проблема заключается в том, что сегодня жизнь современного человека сложно представить без телефонов. И просто так избавить детей от привыкания к гаджетам не получится. Магистр психологических наук Яна Чигарькова подтверждает, что наше общество сегодня подсело на "дешевый дофамин". Смартфоны используются не по назначению. Для большинства это источник развлечений, а не средство связи.

"Это фильмы, мультфильмы, соцсети, ролики короткие. Если помните, раньше популярным был Twitter. Там старались писать тексты, пусть и часто короткими сообщениями. Количество символов было ограничено. В расцвет Facebook все тоже писали тексты, только уже меньше. А в эру Instagram мы вообще перешли на фото. Долгие сообщения уже никто не читает. Мозг ленится. Он вообще сам по себе очень ленивый и всегда ищет более легкие пути. И сегодня соцсети – это самый быстрый способ развлечь себя", - объяснила психолог.

Такой вид развлечений называют "дешевым дофамином" еще и потому, что он не требует развития коммуникаций. При чтении книг или дружеских взаимоотношениях всегда прослеживается усилие. Дружба, подчеркивает Яна Чигарькова, вообще полностью построена на выстраивании отношений. Человек должен понимать, чувствовать и подстраиваться. При взаимодействии с телефоном тебе не нужно проявлять ни одно из этих качеств. Если у взрослых присутствует некая толерантность, так как они воспитывались на книгах, то для молодого поколения, детство которого прошло в интернете, смартфон становится предметом зависимости.

"Заметить это можно по детям, у которых буквально происходит истерика, если отобрать телефон. Некое привыкание идет, мозг уже плохо различает, где реальный, а где виртуальный мир. Там же такие картинки яркие, музыка быстрая, тексты броские. То есть более насыщенный визуал, чем в настоящей жизни", - продолжила Яна Чигарькова.

Если привыкание еще не сформировалось, советует психолог, лучше не давать ребенку смартфон. Однако часто родители делают это, чтобы отвлечь детей и в это время самим побыть в тишине. Ну, а если человек уже не может без своего гаджета, следует попробовать сделать жизнь вокруг максимально интересной. Спорт, кружки, друзья, семейный отдых – помочь может все.

Однако без мотивации побороть такую зависимость будет трудно. Клинический психолог Юлия Маркштедер советует соблюдать "правила гигиены" от смартфонов. Самое главное, это ограничение по времени: не более двух часов в день для детского возраста и трех для взрослого.

"Пример родителей крайне важен. Когда мы за едой находимся вне гаджетов, перед сном вне гаджетов. То есть, когда мы за два часа до сна никакой экран не используем, проветриваем помещение, закрываем шторы, замедляемся. Это нормальная здоровая гигиена. Сон является важным для восстановления физических и психических ресурсов. Детские психологи уже давно говорят, что нужно вводить здоровые границы, лимиты для экранного времени. То есть использовать любой экран в сумме, это и телевизор, и смартфон, и планшет, в течение дня не более двух часов. Не важно, делаешь ты уроки или смотришь какие-то развлекательные ролики. Все, что выше, может перегружать нервную систему", - поделилась советом психолог.

Раздражительность, нервная возбудимость, сложности с концентрацией внимания и снижение физической активности могут быть симптомами зависимости от гаджетов. Статичное положение мешает проявлять естественную возрастную активность у детей и от этого может стать причиной различных заболеваний опорно-двигательного аппарата, напоминает Юлия Маркштедер.

"Чем младше возраст, тем быстрее формируется зависимость и тем сложнее ее перебороть. Этот синдром отмены. Там возникает очень похожее состояние, как и при других видах стимуляторов химических. Например, как быстрые наркотики или кофеин. В какой-то степени там механизм схожий. Нужно какое-то время, в среднем неделя и более для того, чтобы произошел детокс от экрана, от игр или вот этих быстрых роликов. Вернуться в обычное состояние получать удовольствие, дофамин, серотонин от нормальных занятий в виде активности, спорта, игр и так далее. Вот то, что является нормой для детского возраста", - привела пример спикер.

В прошлом месяце ВОЗ уже публиковала исследование, проведенное среди подростков в Европе, Центральной Азии и Канаде. Растущее там поведение, схожее с зависимостью, авторы связывают с играми и социальными сетями. Из почти 280 тысяч опрошенных в возрасте от 11 до 15 лет, зависимость от соцсетей испытывают 12%.

Любая зависимость, будь то шопоголизм, наркомания, алкоголизм или курение, всегда является ответом на нечто лежащее выше, считает когнитивно-поведенческий психотерапевт Елена Тен. Попытка убрать соцсети или телефоны из жизни таких людей приведет к поиску других способов ухода от реальности. Как правило, такие зависимости – это ответ на какое-то неблагополучие, объясняет специалист. На тревогу, страхи, проблемы с коммуникацией или взаимодействием.

"У ВОЗ всю жизнь одна и та же технология: "А давайте устроим День отмены курения". Если вы знаете, в этот день люди курят в три раза больше, чем во все остальные. Поэтому любого рода запреты ведут лишь к тому, что проблемы уходят в андеграунд, они становятся скрытыми, их тяжелее решать. Ни один сухой закон не привел к тому, что люди перестали пить. Но это привело к тому, что они стали продавать не лицензируемую продукцию непроверенного качества и проносить деньги мимо казны. То же самое сейчас. Если попытаться решать эти проблемы методом запретов, проблема усугубится, к ней присоединятся еще дополнительные проблемы", - рассуждает Елена Тен.

Психотерапевт советует вести совершенно другую просветительскую деятельность. Во-первых, следить за контентом, не с точки зрения цензуры, а проверки посыла, который несут в массы лидеры мнений.

"Люди занимаются бесцельно думскроллингом, их внимание поглощено экранами смартфонов - это комплексная проблема, больше она связана с коммуникациями. Как только мы стали массово переходить в онлайн у нас нарушилась живая коммуникация. И ее нужно решать. Естественно, когда мы говорим о детях, как будто предполагаем, что речь идет только о школе. Но что делать с взрослыми, это большой вопрос. И вот здесь хорошо бы как раз использовать лидеров мнений из разных социальных сетей для продвижения и налаживания реальных связей в офлайн", - предложила психотерапевт.

В поисках игр в интернете подростки могут наткнуться и на рекламу онлайн-казино. Нажав на яркое всплывающее окно, дети часто не понимают, какой опасности себя подвергают. Даже взрослые порой не способны противостоять красочным призывам испытать удачу и разбогатеть. Ну, а если человек сам по себе азартен, у него может развиться лудомания. В практике психолога реабилитационно-наркологического центра Александра Рущук таких пациентов много.

"Например, последний случай был где-то полтора месяца назад. К нам обратилась девушка, чей восемнадцатилетний брат стал жертвой навязчивой рекламы. Он учится и живет в Алматы. Во время просмотра фильма в интернете в какой-то момент появилась реклама букмекерской конторы. Денег у студента всегда не много, поэтому он решил попробовать сыграть. Какой-то период он ставил только суммы, что давали родители на проживание. Проигрывал их. И затем все как обычно: долги, кредиты, вещи в ломбард и так далее. То есть, довел себя до печального состояния. В этой рекламе же еще пишут, что есть безопасная ставка. Условно, ты ставишь 10 тысяч сейчас и если проиграешь, мы 100% их вернем. И там есть разные уловки маркетинговые. Люди не думают, что потом им настолько понравится, что они не смогут остановиться", - подчеркнул психолог.

Предложения, озвученные зарубежным журналистам представителем ВОЗ, невозможно реализовать на хорошем уровне, считает Александр Рущук. Вряд ли на это пойдут кафе или рестораны, да и работают люди, в основном используя телефон. Ограничения могут подойти разве что школам и каким-то религиозным заведениям.

"Запреты никак не повлияют на проблему, потому что я знаю огромное количество игроманов или зависимых от социальных сетей, которые учатся и играют только дома. С ночи до утра, так как были лишены этой возможности длительное время. Это жажда, она просто растет и еще сильнее укрепляет эту зависимость. Какие-то запреты в таком формате, я думаю, это больше про этичность. Если в таком контексте рассматривать какие-то законопроекты, тогда это имеет место быть", - считает Александр Рущук.

Игры привлекают всех и это замечательный способ отдохнуть, считает эксперт. Но как можно определить, когда увлечение перерастает в зависимость? Обратить внимание следует на несколько показателей.

"Первое – это про то, что когда я играю, это не разрушает, никак негативно не влияет на мою жизнь. А вот если я играю, и начинает жена подходить, родители начинают кричать, сбивается режим, возможно с ЖКТ проблемы. То тут это уже звоночек, что грань пройдена и непосредственно формируется зависимость. Наверное, это самый основной момент. Почему нам так нравится уходить в этот виртуальный мир, в особенности детям? В каком-то смысле нам не нравится наша жизнь. А в игре новый мир, там нет этих проблем, возможно, кто-то чувствует себя уверенным и успешным, там легко заслужить уважение. Люди удовлетворяют определенные потребности. Поэтому мы хотим угодить в этот условный мир иллюзий", - подчеркивает Александр Рущук.

Казахстан, к слову, в опросе Всемирной организации здравоохранения тоже присутствовал. Исходя из результатов, зависимыми от социальных сетей себя считают 12% опрошенных подростков. Исследование проводилось с 2021 по 2022 годы, поэтому не исключено, что это число могло вырасти.