ВОЗ хочет потратить 135 млн долларов на борьбу с оспой обезьян

Борьба с оспой обезьян потребует финансирования в размере 135 млн долларов в течение шести месяцев. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

Выступая в Женеве на брифинге для дипломатических миссий, он сказал, что необходимы "комплексные и скоординированные международные действия" в связи с распространением mpox.

"Чтобы профинансировать эту работу и как можно быстрее остановить вспышку, по нашим первоначальным оценкам, стратегический план обеспечения готовности и реагирования потребует примерно $135 млн в течение следующих шести месяцев для острой фазы вспышки".

"Эта сумма, вероятно, увеличится по мере обновления плана в свете роста потребностей", считает Гебрейесус.

Призыв ВОЗ к мировому сообществу о выделении средств будет опубликован в начале следующей недели.

"Мы призываем доноров предоставить необходимые ресурсы и благодарим тех, кто уже дал обещания ВОЗ и другим партнерам", - отметил гендиректор.

По его словам, ВОЗ в 2024 году выделила на борьбу с mpox около $1,5 млн из своего резервного фонда для чрезвычайных ситуаций и планирует направить на эти цели больше средств в ближайшие дни, "пока не поступит финансирование от доноров".

Гебрейесус напомнил, что с "начала глобальной вспышки mpox в 2022 году в ВОЗ поступили сообщения о более чем 100 тыс. подтвержденных случаев заболевания".

Вирус циркулирует по всему миру "на низком уровне", однако в Африканском регионе "произошел беспрецедентный рост и географическое расширение" распространения болезни, предупредил гендиректор. Сейчас передача вируса сосредоточена в Демократической Республике Конго (ДРК), на которую приходится 90% случаев заболевания, зарегистрированных в 2024 году. В этом году зафиксировано более 16 тыс. случаев с подозрением на mpox, умерли 575 человек.

Напомним, оспа обезьян – редкая вирусная инфекция, которая передаётся и среди людей. Обычно это лёгкое заболевание, большинство пациентов выздоравливают в течение нескольких недель, но у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы – лихорадка, головная боль, мышечные боли, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.

В 2022 году глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией. В июле 2022 года в Европе зафиксировали первую смерть от этой инфекции. Тогда в Минздраве РК заявляли, что Казахстан имеет низкий риск распространения оспы обезьян. В июле 2022 года в стране уже появились ПЦР-тесты для диагностики оспы обезьян.

Недавно Минзрав РК давал казахстанцам рекомендации, как избежать заражения оспой обезьян.