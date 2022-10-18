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  • Война в Украине спровоцировала дефицит энергозапчастей в Казахстане
gres1.kz Сегодня, 12:22
168
Фото: gres1.kz

Война в Украине спровоцировала дефицит энергозапчастей в Казахстане

Из-за войны в Украине Казахстан начал испытывать дефицит энергозапчастей, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с событиями в Украине ощутили, что у нас не хватает запчастей, большая часть которых поставлялась оттуда. Переориентировать смогли, тем не менее, это всё равно (не решило проблему – Авт.)" — сообщил министр энергетики Болат Акчулаков.

Председатель правления АО "ФНБ "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев на заседании правительства РК рассказал о ситуации на энергетическом рынке Казахстана. Учитывая длительные сроки строительства АЭС, уже в ближайшее время потребуется строительство новых объектов угольной генерации. Сейчас рассматривается вопрос строительства новой ГРЭС в Экибастузском энергоузле мощностью порядка 1 200 МВт.

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#минэнерго #дефицит #импорт
Жадра Жулмухаметова
Сегодня, 12:22
168
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