Война в Украине спровоцировала дефицит энергозапчастей в Казахстане

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Из-за войны в Украине Казахстан начал испытывать дефицит энергозапчастей, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с событиями в Украине ощутили, что у нас не хватает запчастей, большая часть которых поставлялась оттуда. Переориентировать смогли, тем не менее, это всё равно (не решило проблему – Авт.)" — сообщил министр энергетики Болат Акчулаков.

Председатель правления АО "ФНБ "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев на заседании правительства РК рассказал о ситуации на энергетическом рынке Казахстана. Учитывая длительные сроки строительства АЭС, уже в ближайшее время потребуется строительство новых объектов угольной генерации. Сейчас рассматривается вопрос строительства новой ГРЭС в Экибастузском энергоузле мощностью порядка 1 200 МВт.