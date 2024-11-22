Война в Украине: какие задачи поставили перед Правительством РК после заявление Токаева
Внимание уделено вопросам сохранения стабильности и общественного порядка, безопасности транспортного сообщения и др.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел оперативное совещание по исполнению поручений Президента о принятии срочных мер по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с ситуацией вокруг Украины. В совещании приняли участие руководство министерств обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, иностранных дел, здравоохранения, а также транспорта, энергетики, промышленности и строительства, национальной экономики и финансов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина.
"Руководитель Правительства заслушал информацию министра обороны Руслана Жаксылыкова о проводимой работе по обеспечению защиты стратегических и инфраструктурных объектов и поставил ряд задач, нацеленных на усиление действий государственных органов.
Внимание уделено вопросам сохранения стабильности и общественного порядка, безопасности транспортного сообщения, деятельности объектов жизнеобеспечения и др." - говорится в сообщении.
Руководству уполномоченных структур поручено держать на особом контроле исполнение поручений Президента по обеспечению безопасности и в оперативном режиме докладывать об изменении обстановки.
Напомним, в ночь на 22 ноября Токаев дал ряд поручений в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины.
Самое читаемое
- Фейки из соцсетей, ИИ и сокращение штата: главные вызовы для СМИ обсудили на Media Құрылтае
- Секс-рабство школьницы в Кызылорде: глава МВД озвучил новые подробности
- Изнасиловал и убил несовершеннолетнюю: в Казахстан из России доставили подозреваемого
- Нас травят: жители Усть-Каменогорска снова жалуются на удушающий смог
- Землю почти на 1 млрд тенге вернули государству в СКО