Война в Украине: какие задачи поставили перед Правительством РК после заявление Токаева

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел оперативное совещание по исполнению поручений Президента о принятии срочных мер по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с ситуацией вокруг Украины. В совещании приняли участие руководство министерств обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, иностранных дел, здравоохранения, а также транспорта, энергетики, промышленности и строительства, национальной экономики и финансов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина.

"Руководитель Правительства заслушал информацию министра обороны Руслана Жаксылыкова о проводимой работе по обеспечению защиты стратегических и инфраструктурных объектов и поставил ряд задач, нацеленных на усиление действий государственных органов. Внимание уделено вопросам сохранения стабильности и общественного порядка, безопасности транспортного сообщения, деятельности объектов жизнеобеспечения и др." - говорится в сообщении.

Руководству уполномоченных структур поручено держать на особом контроле исполнение поручений Президента по обеспечению безопасности и в оперативном режиме докладывать об изменении обстановки.

Напомним, в ночь на 22 ноября Токаев дал ряд поручений в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины.