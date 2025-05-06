Наркоторговля всё глубже уходит в цифровое подполье, используя Telegram, криптовалюту и оффшоры. За каждым ботом и закладкой – транснациональные схемы и миллиарды тенге, отмытых через фиктивные компании и подставные счета. В преддверии Дня защитника Отечества медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін" награждён Алексей Клименко – следователь по особо важным делам Агентства по финансовому мониторингу РК.

В интервью BaigeNews.kz он рассказал о расследовании масштабных дел, борьбе с интернет-наркоторговлей, цифровыми следами преступлений и о том, каково быть следователем в эпоху полной анонимности.

Цифровой след наркотиков

Одним из наиболее серьёзных вызовов, с которыми сталкиваются правоохранительные органы, остаётся наркоторговля в интернете. Алексей Клименко отметил, что сегодня сбыт психотропных веществ происходит практически полностью в цифровом формате – от рекламы до оплаты и доставки.

"Мы работали в составе межведомственной следственно-оперативной группы. В ходе одного из дел было установлено, что сбыт психотропных веществ происходил через Telegram-канал. Мы начали с анонимных ботов, перешли к IP-логам, криптовалютным кошелькам, провели трассировку транзакций и в результате вышли на организаторов. Часть из них – иностранные граждане, часть – наши соотечественники. Наркоторговцы использовали VPN, шифрование, криптокошельки", – рассказал Алексей Клименко.

Транснациональные группировки и международный розыск

В одном из самых масштабных дел, расследованных Клименко и его коллегами, удалось выйти на транснациональную преступную группу. Её участники использовали криптовалюту и нанимали закладчиков по всей стране. Расследование длилось четыре месяца.

"Удалось задержать 20 человек. Двое организаторов – иностранцы – объявлены в розыск по линии Интерпола. Изъято более 1,2 миллиарда тенге наличными, 170 тысяч долларов, заморожены активы в криптовалюте на сумму свыше 1 миллиарда тенге. Работа по делу продолжается: мы выходим на теневые обменные пункты, проверяем биржи, отслеживаем повторяющиеся транзакции", – поделился следователь.

По словам следователя, за каждым таким делом – глубоко продуманная структура. Поэтому Алексею нужны месяцы аналитической работы, чтобы её разрушить.

При этом наркобизнес невозможно рассматривать отдельно от экономических преступлений. По словам Алексея Клименко, почти все крупные сети сбыта параллельно выстраивают схемы по отмыванию средств.

"Наркоторговля тесно связана с цифровыми способами отмывания доходов. Мы сталкиваемся с ИП, зарегистрированными на подставных лиц, фиктивными сделками с недвижимостью, переводами за границу под видом маркетинговых услуг. Анонимность криптовалют даёт преступникам дополнительные инструменты – они переводят деньги через кошельки, которые, на первый взгляд, невозможно отследить", – пояснил Алексей Клименко.

Агентство по финансовому мониторингу активно сотрудничает с банками, криптобиржами и зарубежными финансовыми структурами. На каждый арест счёта или заморозку активов уходит неделя работы – сбор доказательств, судебные решения, международные запросы.

Вера в команду и признание заслуг

Алексей Клименко – один из немногих, кто совмещает классическую следственную работу с цифровым анализом. Путь он начал в Академии МВД в Алматы, окончив её по специальности "следственная работа" в 2011 году.

"Я точно знал, чем хочу заниматься. 14 лет проработал в органах внутренних дел, а с 2021 года перевёлся в Агентство по финансовому мониторингу. Это более аналитическая, структурированная работа. Я бы сказал – детективная. Здесь требуется логика, настойчивость и интуиция", – рассказал Клименко.

Фото из личного архива Алексея Клименко.

Алексей Клименко подчеркнул, что на выбор профессии повлиял его отец – заслуженный сотрудник органов внутренних дел. Именно он направил сына в сторону следствия.

"Отец – мой главный наставник. Он говорил: "Ты не просто должен ловить, ты должен понимать, как мыслит преступник". Это и есть суть нашей профессии – думать, как преступник, чтобы опережать его на шаг", – поделился Алексей.

Медаль "Жауынгерлік ерлігі үшін", вручённая Клименко в преддверии Дня защитника Отечества, стала для него символом признания не только личных заслуг, но и командной работы.