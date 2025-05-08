В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Астане организуют праздничное мероприятие "Под мирным небом" с участием известных артистов и творческих коллективов Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Цель мероприятия – возрождение в сознании поколений боевой доблести и кропотливого труда тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны, укрепление патриотического духа молодого поколения.

В программе будет исполнение песен военных лет, танцы; выставка писем и фотографий с фронта; выступления юных артистов; художественные фильмы и кино-лекции на военную тематику; иммерсивные инсталляции "Наши герои".

Праздничное мероприятие начнётся в 11:00 9 мая в парке "Жастар" (площадь Защитников Отечества, на пересечении проспекта Тәуелсіздік и улицы Кажымукана).