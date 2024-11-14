"Вовремя дали информацию": депутат Кожаев ― о слухах о побеге Бишимбаева из тюрьмы

Депутат Сената Марат Кожаев считает, что КУИС вовремя дал информацию о нахождении осужденного экс-министр Куандыка Бишимбаева в колонии, передает BaigeNews.kz.

"Я считаю, что они вовремя дали информацию", - сказал Кожаев в кулуарах Сената.

Он также выразил мнение относительно слухов о том, что экс-министр сбежал. Как считает депутат, СМИ "подняли шум на ровном месте".

"Вопрос не существенный, мне кажется. В том плане, что человек на месте находится. Мне кажется, вы поднимаете шум на ровном месте. Там, где не нужно. Нужно говорить о положительных вещах. О том, что делается в нашей стране хорошего. То, что он отбывает наказание, никто не говорит. Но вам хочется хайпа. Неделю не уходит (тема - прим. ред.) с информационных площадок. Человек на месте находится. Что еще нужно?" - сказал сенатор.

Напомним, экс-министра нацэкономики Казахстана Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы по делу об убийстве жены Салтанат Нукеновой. Его родственника Бахытжана Байжанова осудили на четыре года, признав виновным в укрывательстве преступления.