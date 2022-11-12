Вовлечённые родители - какие они? Репортаж с международной фотовыставки

Фото: Айгерим Ибраева

Как выглядит осознанное и равное родительство в Швеции и Казахстане? Ответ на этот вопрос через фотообъективы шведского мастера Элин Берге и казахстанца Романа Анашкина пытались найти зрители фотовыставки "Вовлечённые родители", открывшейся в Астане, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Основой выставки стали работы, которые собрал Шведский институт "Parenting – an equal opportunity". Экспозицию дополнили снимки казахстанского мастера Романа Анашкина.

"Мне 29 лет, я достаточно в осознанном возрасте. По сей день тема отцовства и детей меня особенно не беспокоила. Я был откровенным чайлд фри, однако мне всегда было интересно погрузиться в эту тему и исследовать её. Сейчас я пересмотрел свои взгляды. Работа заняла около двух месяцев. Я отснял более 10 семей, мы погрузились в эту тему. Мы показали разный пласт семей – среди них представители искусства и культуры, сельские жители, горожане", - отметил фотограф.

Больше всего фотографа потрясла история сельской семьи из Алматинской области Антона и Елены Фетишиных, которые воспитывают двух детей с ДЦП.

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"Это потрясающие родители! Очень понравилось, как они подходят к воспитанию и развитию детей. Нашей команде не хотелось от них уезжать, настолько они нас поразили. Живут они большой семьёй вместе с бабушкой и дедушкой. Вся семья вовлечена в воспитание детей, у них есть свой подход к воспитанию и образованию детей. Меня поразило, насколько много внимания и любви они уделяют детям", - дополнил Роман.

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Всего здесь выставлено 40 фотографий, на которых реалистично и правдиво изображены казахстанские и шведские семьи. Мастера выбрали самые разные моменты родительства, как счастливые, волнительные, так и сложные. С помощью экспозиции организаторы попытались передать значение понятия осознанного родительства и равного разделения семейных обязанностей.

Экспозиция была организована посольством Швеции в Казахстане и Фондом ООН в области народонаселения (UNFPA). Швеция считается первым государством, которое на законодательном уровне закрепило отпуск по уходу за ребенком для отцов и матерей в далеком 1974-м году. Эта страна считается мировым законодателем в идее равного родительства.

"Мы хотим показать пример, как вовлечённое родительство и равенство между мужчинами и женщинами организовано в других странах, в частности, в Швеции. Равенство между женщинами и мужчинами в Швеции очень важный вопрос уже много лет. И вовлеченность мужчин, отцов в семейные вопросы очень хорошо развит, хотя и у нас есть над чем работать, потому что равенство у нас все равно далеко несовершенно. Мы выбираем эту тему, чтобы показать, как это может быть организовано, и считаем эту тему очень важной", - отметил на открытии выставки посол Швеции Матс Фойер.

По его словам, отпуск по уходу за ребенком для мужчин важен для любого государства с социальной и экономической точки зрения. Он считает, что "отпуск для пап" - это не только шаг для развития равноправия. Доказано, что равенство полов приводит к росту экономики, хотя сам этот принцип зачастую игнорируется в рыночном мире. Бизнес в большей мере учитывает все-таки интересы мужчин, чем женщин.

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"И мы стараемся выправить эту ситуацию и сделать рынок гендерно нейтральным – как собственный, так и мировой", - дополнил представитель Швеции.

Отметим, что сейчас специальный отпуск по уходу за ребенком для мужчин появился и в Казахстане и закреплен законом. Теперь отцы в нашей стране могут рассчитывать на получение пособия по уходу за ребенком также, как и казахстанские женщины. Согласно статистике Госфонда соцстрахования, в РК в прошлом году официально оформили отпуск по уходу за ребенком 3,5 тысяч представителей сильного пола.

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"Наша организация – фонд ООН в области народонаселения – имеет достаточно широкий мандат. Это и социальное репродуктивное здоровье, и материнское здоровье, и молодёжь, и гендерное равенство, и искоренение гендерного насилия. А под искоренение гендерного насилия и под идею гендерного равенства подпадает как раз этот компонент по вовлечению мужчин, потому что без участия мужчин и мальчиков невозможно достичь гендерного равенства. Мы не можем говорить об этом только с женщинами. Поэтому мы совместно с посольством Швеции и Шведским институтом, который продвигает язык и культуру Швеции за рубежом, организовали такую выставку", - сказал представитель Фонда ООН в области народонаселения в Казахстане, Туркменистане и Кыргызстане Ронни Линдстром.

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"Эти организации поддержали шведского фотографа Элин Берге и ее экспозицию по вовлечённому родительству. Это фотографии семей, мам и пап, которые одинаково занимаются воспитанием детей, отцы тоже берут декрет, поддерживают карьеру своих жен, ухаживают за своими детьми, купают их", - добавил он.

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Как пояснили в казахстанском представительстве ЮНФПА, экспозицию Элин Берге было решено привезти в Казахстан и адаптировать под нашу действительность, дополнив фотоснимками казахстанских семей.

"Это реальные кейсы из нашей страны, когда глава семьи считает, что кроме зарабатывания денег для семьи, он должен как отец, как муж вовлекаться в семейную жизнь. Почему это важная тема? В прошлом году мы провели исследование по вовлечённости мужчин в семейную жизнь и воспитание детей в Казахстане. Мы получили очень много данных. Например, 68 процентов казахстанских мужчин считают заботу о детях исключительно материнской обязанностью. И получается, что только в одной из четырёх семей мужчины одинаковы вовлекаются в работу с детьми. А в трёх из четырёх семьях эту роль берут на себя исключительно женщины. При этом каждый четвёртый респондент-мужчина не согласен с тем, что женщины и мужчины должны иметь равные права", - отметили в UNFPA.

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Получается, что 25 процентов мужчин в Казахстане считают, что женщина не должна иметь равные права с мужчинами. В UNFPA считают это тревожной статистикой. Поэтому эта организация планирует и дальше продвигать вопросы гендерного равенства, вовлечение отцов в семейную жизнь.

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"Казахстанские женщины говорят по-другому. 83 процента женщин в Казахстане говорят, что хотят дальнейшего продвижения идей гендерного равенства и достижения определенных показателей. Сейчас нас очень поддерживают Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике, МИОР, МТСЗН. В принципе, мы видим, что есть тенденция среди казахстанского правительства и гражданского сообщества к вовлечению представителей сильного пола к традициям осознанного родительства. Все больше мужчин в Казахстане вовлекаются в эти идеи. Мы видим, что есть запрос на это, и мы видим, что эти идеи и традиции уже распространяются в обществе, и мы поддерживаем Казахстан в достижении целей устойчивого развития, в том числе в достижении гендерного равенства и вовлечения мужчин", - дополнили представители UNFPA.

С помощью фоторабот казахстанские зрители получат возможность представить, как родители стремятся расширить глубоко укоренившиеся в обществе традиции, взгляды и представления о женских и мужских ролях, чтобы перейти к равному партнерству.

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"Мы приехали из Германии, я сама из Казахстана, на Родине не была 10 лет, приехали в гости. Впервые оказалась на таком мероприятии. Нам очень понравилось. Можем сравнить, как живут семьи в Германии и в Казахстане, и как распределяются гендерные обязанности. Моё мнение – Европа всё-таки даёт больше возможностей женщинам чувствовать себя более самодостаточной, и в Германии оказывается больше помощи, чтобы женщина после родов вернулась к активной жизни и чувствовала себя на одном уровне с мужчинами, чего нам в Казахстане, конечно, не хватает", - сказала Евгения Ушакова.

Евгения – уроженка Павлодара, гражданка Казахстана, но замужем за подданным Германии. Она рассказала, что мужчины в Германии наравне с женщинами принимают одинаковое участие в бытовых вопросах и в воспитании детей и не делят работу на женскую и мужскую.

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"Мы вместе принимали участие в родах, после родов он готовил пищу, убирал в квартире, следил за ребёнком. Европейцы в этом плане больше поддерживают своих женщин, чем это происходит в Казахстане. В Германии – все условия для матерей. Если ты себя плохо чувствуешь, ты обращаешься в психологическую поддержку, к тебе приходит специалист – это женщина, которая помогает тебе по дому. То есть казахстанцам нужно ещё работать над этим. Наши женщины всё-таки несут слишком большую ношу – они и зарабатывают, и готовят, и убирают, и делают уроки с детьми, и следят за ними", - поделилась она.

В Германии и другое отношение к детям - соблюдаются личные границы ребёнка даже в отношениях с мамой, которая, прежде чем одеть его, спрашивает сначала разрешения. С самого рождения к ребёнку относятся как к взрослому человеку, к личности.

"Ребенок не "при мне", а я делаю всё "для нее". Поэтому помощь мужей при таком отношении к детям в Германии очень важна. И это – внутреннее ощущение мам в этой стране. Если я занимаюсь домашними делами, и дочка нуждается в моей помощи, например, она проснулась, или заплакала, я брошу все дела, и займусь ребенком. Дела подождут, мой ребёнок - нет", - поделилась Евгения.

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"Я считаю, что такого рода мероприятия положительно влияют не только на воспитание здоровых и счастливых детей, но и на сокращение количества разводов в стране. Только за 2021 год количество разводов сократилось на 14 процентов! Чем больше вовлечённых и осознанных родителей в нашем обществе, тем больше шанс на здоровое поколение, у которого с детства заложены правильные ценности в построении семьи", - отметила член Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, политолог, демограф Найла Мухтарова, посетившая выставку.

Из-за изменения ценностных установок казахстанских женщин наша страна в настоящий момент испытывает "второй демографический переход", объясняет эксперт. Меняются ценности - снижается рождаемость. Также этот демографический переход обусловлен повышением возраста вступления как мужчин, так и женщин, в брак. Кроме того, женщины стали позже рожать первого ребёнка, продолжительность жизни населения в стране стала выше. По её мнению, на все эти вопросы тоже нужно обратить внимание.