Вовлечение школьницы в секс-рабство: первый приговор вынесли в Кызылорде

В суде №2 Кызылорды в закрытом заседании рассмотрели уголовное дело в отношении парня, который, угрожая несовершеннолетней школьнице распространением порочащих сведений, потребовал у нее 700 000 тенге, а также забрал из сумки 35 000 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Вина подсудимого подтверждена заключением психолого-психиатрической экспертизы, осмотром места происшествия, протоколами очной ставки, стабильными показаниями потерпевшей.

Приговором суда Т. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом 1) части 2 статьи 194 УК.

"Санкция указанной статьи УК предусматривает наказание от 3 до 7 лет лишения свободы. Согласно ст.55 ч.2 п.2) УК при наличии смягчающих обстоятельств и отсутствии отягчающих обстоятельств срок наказания не может превышать 2/3 от максимального. Согласно обвинительному акту отягчающих обстоятельств не имеется. Смягчающими обстоятельствами являются отсутствие судимости и молодой возраст (21 год). На основании изложенного, суд назначил Т. наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы", - сообщили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.