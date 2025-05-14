В Сети распространяется видео с ироничными и возмущёнными комментариями по поводу состояния дорог на казахстанской границе. Автор ролика — иностранец, пересекающий пропускной пункт Жана Жол (СКО) — называет дорогу "живым примером треш-контента из СНГ", передаёт BaigeNews.kz.

"Казахстан покрыт на 90% автобанами? А вот вам реальность: грязь, ямы, мусор. Это лицо страны, которое первым встречает туриста", — с насмешкой говорит мужчина за кадром, снимая поездку по разрушенному асфальту.

По словам автора, впечатление от страны формируется буквально на первых метрах — и оно, мягко говоря, не самое радужное. Публикация вызвала активное обсуждение среди пользователей, многие из которых поддержали критику.

В ответ на запрос редакции в Министерстве транспорта РК сообщили, что в 2025 году запланирована модернизация восьми автомобильных пунктов пропуска, в том числе и Жана Жол. Обновление будет включать:

строительство новых зданий;

устройство четырёхполосного движения;

благоустройство территории с обеих сторон границы.

"Работы позволят улучшить условия для водителей и пассажиров, а также повысить транзитный потенциал страны", — заявили в пресс-службе ведомства.

Тем временем пользователи в соцсетях призывают власти ускорить решение проблемы, чтобы лицо страны не оставляло грязное первое впечатление.

Ранее сообщалось, что система электронной очереди поможет избежать очередей на казахстанской границе.