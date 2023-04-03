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Сегодня, 13:20
214
214Фото: из аккаунта Айжан Байзаковой
Вот это поворот: мужа Байзаковой "застукали" с бывшей
В Сети гуляет видео, на котором муж блогера Айжан Байзаковой гуляет со своей бывшей девушкой Дильназ Тулебаевой в Стамбуле, передаёт BaigeNews.kz.
Отмечается, что видео было снято в момент, когда Айжан уже была знакома со своим будущим мужем.
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