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из аккаунта Айжан Байзаковой Сегодня, 13:20
214
Сегодня, 13:20
214
Фото: из аккаунта Айжан Байзаковой

Вот это поворот: мужа Байзаковой "застукали" с бывшей

В Сети гуляет видео, на котором муж блогера Айжан Байзаковой гуляет со своей бывшей девушкой Дильназ Тулебаевой в Стамбуле, передаёт BaigeNews.kz.

Отмечается, что видео было снято в момент, когда Айжан уже была знакома со своим будущим мужем.

 

 

 

 

 

 

 

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Сегодня, 13:20
214
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