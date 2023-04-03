Вот это поворот: мужа Байзаковой "застукали" с бывшей

Фото: из аккаунта Айжан Байзаковой

В Сети гуляет видео, на котором муж блогера Айжан Байзаковой гуляет со своей бывшей девушкой Дильназ Тулебаевой в Стамбуле, передаёт BaigeNews.kz.

Отмечается, что видео было снято в момент, когда Айжан уже была знакома со своим будущим мужем.