  • 16 Мая, 10:40
  • BAIGENEWS

Восточноказахстанские полицейские задержали вымогателя

Сегодня, 10:14
АВТОР
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ДП ВКО Сегодня, 10:14
Сегодня, 10:14
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Фото: ДП ВКО

Подозреваемому грозит ограничение либо лишение свободы, передаёт BaigeNews со ссылкой на YK-news.kz.

Потерпевший сообщил в полицию, что 37-летний устькаменогорец вымогал у него миллион тенге, угрожая ему и его семье.

"Подозреваемого задержали при передаче 200 тысяч тенге. Злоумышленник дал признательные показания", - рассказали в департаменте полиции ВКО. Ведется досудебное расследование.

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