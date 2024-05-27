Восточноказахстанец подозревается в мошенничестве почти на 115 млн тенге

В мошенничестве почти на 115 млн тенге подозревается житель ВКО, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.

К восточноказахстанским полицейским с заявлением о мошенничестве обратилась жительница областного центра. Потерпевшая сообщила, что еще в 2020 году ее знакомый под разными предлогами, якобы “предпринимательства”, обманул ее на крупную сумму.

Как оказалось, мужчина умело манипулировал и вводил в заблуждение, говоря, что хочет заняться бизнесом разного вида, таким как: приобретение автомобилей для их последующей перепродажи, покупка экскаватора для добычи металлов, хотел купить фирму по поставке продуктов питания, дорогую иномарку для своего пользования, для всего этого деньги он брал у потерпевшей.

Кроме того, он пообещал ей помочь в продаже вещей-реплик именитых брендов, но завладев ими, так и не вернул. На данный момент общая сумма ущерба составляет более 114 млн тенге.

По факту мошенничества полицейскими возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый установлен, им оказался ранее судимый и сейчас отбывающий уголовное наказание за аналогичное преступление 39-летний устькаменогорец.

В настоящее время сотрудниками полиции продолжаются следственные мероприятия.



