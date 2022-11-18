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BaigeNews.kz Сегодня, 00:46
168
Сегодня, 00:46
168
Фото: BaigeNews.kz

Восстановлено движение поездов после схода вагонов в Карагандинской области

Восстановлено движение поездов на участке Караганда - Акадыр после схода 14 грузовых вагонов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу нацкомпании "Казахстан темир жолы". 

"В 21:03 на перегоне Карабас участка Караганда - Акадыр Карагандинской области возобновлено движение поездов, прерванное после схода вагонов", - сообщили в КТЖ.

Сход 14 грузовых вагонов произошёл в 6:15. По предварительным данным, причина - неисправность вагонов, принадлежащих частным собственникам. В результате схода вагонов было задержано семь пассажирских поездов. КТЖ совместно с акиматом Карагандинской области организовали передислокацию 516 пассажиров поездов до Караганды, Астаны на автобусах.

КТЖ приносит извинения пассажирам за причинённые неудобства. Специальная комиссия проводит расследование произошедшего инцидента.

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#поезд #КТЖ #железная дорога
BaigeNews.kz
Сегодня, 00:46
168
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