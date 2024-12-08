Во Франции торжественно открыли собор Парижской богоматери (Нотр-Дам), восстановленный спустя пять лет после пожара. На церемонию съехались многие известные политики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.

Собор не только восстановили после пожара, но и очистили от следов многовековой пыли и копоти, из-за чего он выглядит светлее, чем раньше. Реставрационные работы всё ещё не завершены: строительные леса до сих пор окружают восточную часть собора.

Но торжественную церемонию было решено провести 7 декабря, а 8 декабря в соборе пройдёт первая католическая месса. Будет освящён новый алтарь собора, который был спроектирован современным художником Гийомом Барде.

В Париж прибыло много почётных гостей, в том числе избранный президент США Дональд Трамп, британский наследный принц Уильям, президент Грузии Саломе Зурабишвили, президент Украины Владимир Зеленский, президент Италии Серджо Маттарелла и другие политики. Вместо уходящего президента США Джо Байдена, известного как ревностный католик, на церемонию прибыла одна его супруга Джилл Байден.



В течение следующей недели Нотр-Дам будет открыт для посетителей с 15:30 до 22:00 с понедельника по пятницу и до 20:00 в субботу и воскресенье. Всю неделю будут проводиться праздничные мероприятия и специальные богослужения, а потом собор заработает в обычном режиме и будет доступен для верующих и туристов.

Пожар в апреле 2019 года серьёзно повредил крышу собора и его готический шпиль. На восстановление собрали около 846 млн евро, и над реставрацией работали около 2000 человек.

В день, когда произошёл пожар, президент Франции обещал, что историческое здание будет полностью восстановлено, и произойдёт это во время его президентства. На протяжении многолетних ремонтных работ он несколько раз посещал стройку и держал процесс под контролем.