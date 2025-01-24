Восстановлена работа сервисов электронного правительства в Казахстане
ЦОНы тоже восстановили работу.
Сегодня, 15:15
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Сегодня, 15:15Сегодня, 15:15
84Фото: baigenews.kz
Работа сервисов, сопровождаемых АО "НИТ", включая портал eGov.kz, мобильное приложение eGov Mobile, порталы E-license и Открытого правительства, Единую платформу интернет-ресурсов государственных органов, а также сервис цифровые документы восстановлена.Об этом сообщили в министерстве цифрового развития, передаёт BaigeNews.kz.
Также восстановлен процесс получения государственных услуг в центрах обслуживания населения и в приложениях банков второго уровня.
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