  • 24 Января, 15:48
  • BAIGENEWS

Восстановлена работа сервисов электронного правительства в Казахстане

ЦОНы тоже восстановили работу.

Сегодня, 15:15
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 15:15
Сегодня, 15:15
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Фото: baigenews.kz

Работа сервисов, сопровождаемых АО "НИТ", включая портал eGov.kz, мобильное приложение eGov Mobile, порталы E-license и Открытого правительства, Единую платформу интернет-ресурсов государственных органов, а также сервис цифровые документы восстановлена.Об этом сообщили в министерстве цифрового развития, передаёт BaigeNews.kz.

Также восстановлен процесс получения государственных услуг в центрах обслуживания населения и в приложениях банков второго уровня.

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