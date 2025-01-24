Работа сервисов, сопровождаемых АО "НИТ", включая портал eGov.kz, мобильное приложение eGov Mobile, порталы E-license и Открытого правительства, Единую платформу интернет-ресурсов государственных органов, а также сервис цифровые документы восстановлена.Об этом сообщили в министерстве цифрового развития, передаёт BaigeNews.kz.

Также восстановлен процесс получения государственных услуг в центрах обслуживания населения и в приложениях банков второго уровня.