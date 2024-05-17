Восстановлен затопленный участок республиканской трассы Атырау – Уральск

Восстановлена подъездная дорога протяжённостью 7 километров к посёлку Индербор на трассе республиканского значения Атырау – Уральск, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает оперативный штаб по ЧС Атырауской области, пока разрешено движение только легковых автомобилей.

Напомним, стометровый участок подъездной дороги к посёлку Индербор республиканской трассы Атырау – Уральск затопило пойменной водой. С 14 мая круглосуточно велись работы по восстановлению и укреплению дорожного участка.

Восстановить участок удалось благодаря укладке мешков-тонников, перекрывшим путь воде, а также насыпным ограждениям.

В дорожно-ремонтных работах было задействовано семь "КамАЗов", 4 погрузчика, экскаватор, спецтехника, а также солдаты и личный состав ДЧС.

16 мая в 21:00 дорога была полностью открыта для движения.