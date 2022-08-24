Восстановив территориальную целостность, Азербайджан вступил в новую эпоху развития - Токаев

"Символично также, что мой визит проходит в преддверии юбилейной даты — 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. Буквально через три дня мы будем праздновать эту дату. И надо сказать, я в силу служебных обязанностей находился с самого начала в процессе развития сотрудничества между нашими странами, мы прошли достаточно большой путь. Начинали с нуля и сегодня мы говорим с полным основанием о стратегическом партнёрстве и союзничестве между нашими странами. Подписана Декларация об углублении, диверсификации этого сотрудничества — это реальный шаг вперед", — отметил Токаев.

По его словам, между Казахстаном и Азербайджаном налажен доверительный политический диалог, наши государства сотрудничают на международных площадках, прежде всего, в ООН, ОБСЕ, Организации тюркских государств.

Токаев отметил, что ждёт участия президента Азербайджана в заседании Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в середине октября в Нур-Султане.

"По итогам прошлого года объём взаимного товарооборота вырос в три раза, то есть позитивная динамика сохраняется. Но в абсолютных цифрах этот результат не выглядит достаточно впечатляющим, поэтому сегодня достигнута договорённость о том, что стороны приложат все усилия для наращивания именно абсолютных цифр взаимной торговли. Возможно, в ближайшее время мы сможем говорить о достижении миллиардной отметки", — сказал глава государства.

Также Токаев отметил, что Казахстан имеет возможность поставлять зерно, пшеницу, другие виды сельхозпродукции и нуждается в импорте плодоовощной продукции из Азербайджана.

"Целый ряд казахстанских производителей готов увеличить поставки в Азербайджан по 100 товарным позициям на общую сумму более 300 миллионов долларов, поэтому нам нужно обеспечить логистику данного товарооборота. Это задача правительств наших стран, о чём сегодня мы договорились. В остальном я хотел бы отметить, что оцениваю итоги своего визита как весьма успешные", — сказал Токаев.