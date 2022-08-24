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  • Восстановив территориальную целостность, Азербайджан вступил в новую эпоху развития - Токаев
akorda.kz Сегодня, 18:33
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Фото: akorda.kz

Восстановив территориальную целостность, Азербайджан вступил в новую эпоху развития - Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время официального визита в Баку прокомментировал восстановление территориальной целостности Азербайджана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Хотел бы особо отметить, что, победоносно восстановив территориальную целостность в соответствии с уставом и резолюциями Совета безопасности ООН, Азербайджан вступил в новую эпоху своего развития. И в этом огромная личная заслуга национального лидера Азербайджана, президента нашей братской страны Ильхама Гейдар оглу Алиева. Пользуясь возможностью, я хотел бы вновь отметить, что под вашим сильным руководством Азербайджан сегодня достигает заметных результатов в своём развитии. Мы наблюдаем за этими тенденциями в вашей стране, искренне радуемся. Мы также видим, как динамично возрождается Карабах и Восточный Зангезур. Благодаря вашим личным усилиям в ближайшем будущем этот регион превратится в процветающий край, и в этом нет сомнений", — отметил Токаев в заявлении по итогам переговоров с Алиевым. 

По словам Токаева, были проведены плодотворные переговоры по широкому кругу вопросов и отмечено "обоюдное желание наращивать усилия с целью достижения конкретных результатов, будь то в экономической сфере или на гуманитарном треке".

"Символично также, что мой визит проходит в преддверии юбилейной даты — 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. Буквально через три дня мы будем праздновать эту дату. И надо сказать, я в силу служебных обязанностей находился с самого начала в процессе развития сотрудничества между нашими странами, мы прошли достаточно большой путь. Начинали с нуля и сегодня мы говорим с полным основанием о стратегическом партнёрстве и союзничестве между нашими странами. Подписана Декларация об углублении, диверсификации этого сотрудничества — это реальный шаг вперед", — отметил Токаев.

По его словам, между Казахстаном и Азербайджаном налажен доверительный политический диалог, наши государства сотрудничают на международных площадках, прежде всего, в ООН, ОБСЕ, Организации тюркских государств.

Токаев отметил, что ждёт участия президента Азербайджана в заседании Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в середине октября в Нур-Султане.

"По итогам прошлого года объём взаимного товарооборота вырос в три раза, то есть позитивная динамика сохраняется. Но в абсолютных цифрах этот результат не выглядит достаточно впечатляющим, поэтому сегодня достигнута договорённость о том, что стороны приложат все усилия для наращивания именно абсолютных цифр взаимной торговли. Возможно, в ближайшее время мы сможем говорить о достижении миллиардной отметки", — сказал глава государства.

Также Токаев отметил, что Казахстан имеет возможность поставлять зерно, пшеницу, другие виды сельхозпродукции и нуждается в импорте плодоовощной продукции из Азербайджана.

"Целый ряд казахстанских производителей готов увеличить поставки в Азербайджан по 100 товарным позициям на общую сумму более 300 миллионов долларов, поэтому нам нужно обеспечить логистику данного товарооборота. Это задача правительств наших стран, о чём сегодня мы договорились. В остальном я хотел бы отметить, что оцениваю итоги своего визита как весьма успешные", — сказал Токаев.

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#Азербайджан #Токаев
Сегодня, 18:33
302
Журналист

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