Бывшие студенты военных учебных заведений могут подать заявку на восстановление в учебном заведении, не выходя из дома. Для этого достаточно подать заявку через портал eGov.kz, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее процедура восстановления была сложной и требовала личного присутствия. Кандидатам необходимо было подать заявление в учебное заведение и собрать обширный пакет документов, включая удостоверение личности, транскрипт, характеристику с места службы, фотографии, копию военного билета и другие бумаги.

Теперь процесс стал проще: заявление подаётся онлайн, а большинство необходимых документов автоматически загружается из государственных баз данных. Важно отметить, что заявку можно подать только в течение года с момента отчисления. Если этот срок истек, восстановление в учебном заведении будет невозможно.

Чтобы получить услугу, необходимо:

авторизоваться на портале kz и перейти в раздел "Гражданам" - "Воинский учет и безопасность" - "Воинская служба";

выбрать услугу "Восстановление в военные учебные заведения Министерства обороны Республики Казахстан" и нажать кнопку "Заказать услугу онлайн";

выбрать учебное заведение, указать сколько времени прошло с момента отчисления и дать согласие на использование своих персональных данных;

указать адрес проживания и прикрепить документы;

подписать заявку одним из доступных методов подписания;

результат услуги будет доступен в Личном кабинете пользователя в разделе "История получения услуг".

Срок рассмотрения заявки составляет 20 рабочих дней. В случае положительного решения результат будет отправлен в Личный кабинет пользователя в электронном формате. Если восстановление невозможно, студент также получит обоснованный отказ.