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pixabay.com Вчера, 13:43
464
Вчера, 13:43
464
Фото: pixabay.com

Воспитывающих детей-инвалидов предлагают освободить от отработки грантов

Группа депутатов мажилиса фракции "Народной партии Казахстана" предлагает освободить родителей, воспитывающих детей с особыми потребностями, от отработки государственных образовательных грантов. С такой инициативой они обратились к заместителю премьер-министра страны Алтаю Кульгинову, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал мажилиса парламента.

Зачитывая запрос, Магеррам Магеррамов уточнил, что сейчас от отработки освобождены четыре категории молодых специалистов и докторов философии: в случае, когда в населённом пункте, где проживает выпускник, нет свободных вакансий; когда у выпускника инвалидность первой или второй группы; если выпускник поступил в резидентуру, магистратуру или докторантуру по госзаказу; освобождаются также беременные женщины или лица, имеющие или самостоятельно воспитывающие ребёнка в возрасте до трёх лет.

Он отметил, что сейчас за грантовую неотработку суды выносят решения о взыскании с таких лиц денежных сумм и неустоек в крупных размерах. Дополнительно к денежным взысканиям также налагаются выплаты государственной пошлины, которая порой по размеру больше неустойки.

"К сожалению, в этой категории нет родителя, воспитывающего ребёнка с инвалидностью. А между тем, в силу тяжёлых заболеваний, такой родитель не может иметь возможность проходить рабочую отработку, так как всё время необходимо для ухода за ребёнком с инвалидностью и его лечением. Часто люди данной категории живут только на пособия по уходу за ребёнком с инвалидностью. Немало среди таких людей тех, кто в одиночку воспитывает детей с инвалидностью. Такая реальность загоняет этих людей в крайне сложную жизненную ситуацию. Мы считаем, нельзя доводить людей до психологического падения и социального тупика. Рекомендуем правительству включить в категорию молодых специалистов, освобождающихся от обязанностей по отработке, родителя, воспитывающего ребёнка с инвалидностью, а также опекунов людей с инвалидностью", — говорится в депутатском запросе.

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BaigeNews.kz
Вчера, 13:43
464
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