Воспитывающих детей-инвалидов предлагают освободить от отработки грантов

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Группа депутатов мажилиса фракции "Народной партии Казахстана" предлагает освободить родителей, воспитывающих детей с особыми потребностями, от отработки государственных образовательных грантов. С такой инициативой они обратились к заместителю премьер-министра страны Алтаю Кульгинову, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал мажилиса парламента.

Зачитывая запрос, Магеррам Магеррамов уточнил, что сейчас от отработки освобождены четыре категории молодых специалистов и докторов философии: в случае, когда в населённом пункте, где проживает выпускник, нет свободных вакансий; когда у выпускника инвалидность первой или второй группы; если выпускник поступил в резидентуру, магистратуру или докторантуру по госзаказу; освобождаются также беременные женщины или лица, имеющие или самостоятельно воспитывающие ребёнка в возрасте до трёх лет.

Он отметил, что сейчас за грантовую неотработку суды выносят решения о взыскании с таких лиц денежных сумм и неустоек в крупных размерах. Дополнительно к денежным взысканиям также налагаются выплаты государственной пошлины, которая порой по размеру больше неустойки.