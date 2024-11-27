Воспитателя уволили из-за скандального видео с голыми малышами

Казахстанцев возмутило безответственное поведение воспитателя, передаёт BaigeNews.kz. В управлении здравоохранения региона подтвердили данный факт.

"Данный случай произошел 22 ноября во время тихого часа в частном детском саду "Бала би" города Хромтау. Несколько детей младшей группы по недосмотру воспитателя выбежали к входу в детского сада. Там они пробыли около 2 минут и сразу были возвращены в свою группу", - говорится в сообщении.

К слову, в тот же день отделом образования Хромтауского района было проведено служебное расследование. По итогам расследования воспитатель данной группы была уволена.

"Со всем коллективом была проведена разъяснительная работа по охране здоровья и безопасности детей в дошкольных организациях", - добавили в ведомстве.

Отметим, этот частный ясли-сад функционирует с 2019 года, рассчитан на 75 мест, имеет 3 группы с контингентом 75 детей.