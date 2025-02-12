В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Атырауской области рассмотрели уголовное дело в отношении обвиняемой в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию и жестоком обращением с несовершеннолетним, передаёт BaigeNews.kz.

Установлено, что воспитатель частного детского сада во время занятий ударила пятилетнего воспитанника. По заключению судебно-медицинской экспертизы у ребёнка обнаружили гематому на правом бедре.

Санкция части 2 статьи 140 УК предусматривает наказание – штраф до 160 МРП, исправительные работы в том же размере, общественные работы до 160 часов или арест до 40 суток с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью до 3 лет или без такового.

Подсудимая признана виновной и приговорена к штрафу в 80 МРП (314 560 тенге) с лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними, на год.

Приговор пока не вступил в законную силу.