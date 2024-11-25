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Воспитателя и директора детсада признали виновными в смерти ребёнка в Атырау

Женщины признали свою вину.

Сегодня, 16:56
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 16:56
Сегодня, 16:56
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Фото: baigenews.kz

В Атырау осудили руководителя и воспитателя детсада. Их признали виновными в ненадлежащем исполнении обязанностей по обеспечению  безопасности жизни и здоровья детей, повлекшем по неосторожности смерть малолетнего, передаёт BaigeNews.kz.

10 июля утром женщины оставили четырёхлетнего М. без присмотра. Ребёнок провалился в канализационный люк и скончался.

Подсудимые полностью признали свою вину.

Прокурор просил лишить их свободы и права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой несовершеннолетними, на три года.

"Подсудимые признаны виновными по части 2 статьи 141 УК. Они приговорены к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой несовершеннолетними сроком на три года. С применением статьи 63 УК наказание назначено условно с установлением пробационного контроля на весь назначенный срок", - сообщили в суде.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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