Воспитателя и директора детсада признали виновными в смерти ребёнка в Атырау
Женщины признали свою вину.
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В Атырау осудили руководителя и воспитателя детсада. Их признали виновными в ненадлежащем исполнении обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, повлекшем по неосторожности смерть малолетнего, передаёт BaigeNews.kz.
10 июля утром женщины оставили четырёхлетнего М. без присмотра. Ребёнок провалился в канализационный люк и скончался.
Подсудимые полностью признали свою вину.
Прокурор просил лишить их свободы и права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой несовершеннолетними, на три года.
"Подсудимые признаны виновными по части 2 статьи 141 УК. Они приговорены к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой несовершеннолетними сроком на три года. С применением статьи 63 УК наказание назначено условно с установлением пробационного контроля на весь назначенный срок", - сообщили в суде.
Приговор пока не вступил в законную силу.