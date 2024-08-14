Воспитателя детсада арестовали за избиение ребёнка в Караганде

Воспитатель детского сада избила шестилетнего ребёнка в Караганде. Дело в отношении неё рассмотрели в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП произошло 17 мая в саду "Джин", расположенном в микрорайоне Восток-2. Из материалов дела известно, что женщина нанесла телесные повреждения малолетнему А., причинив ему лёгкий вред здоровью.

Органом полиции по данному факту в отношении воспитателя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 140 УК РК - "Ненадлежащее исполнение обязанностей работника воспитательного учреждения". Однако после производство прекратили "за отсутствием состава уголовного правонарушения".

В отношении воспитателя возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 73-1 КоАП - "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью".

В суде сотрудник детсада вину во вмененном правонарушении признала, в содеянном раскаялась.

Женщину признали виновной в совершении административного правонарушения.

"Учитывая тяжесть содеянного, наличие обстоятельств, отягчающих ответственность: совершение правонарушения в отношении малолетних в связи с выполнением своих служебных обязанностей, судом наложено взыскание в виде административного ареста сроком на 4 суток", - сообщили в суде.

Постановление в законную силу не вступило, может быть обжаловано в вышестоящий суд в течение 10 суток.