В Жезказгане воспитательницу детского сада осудили за избиение трехлетнего ребенка, передаёт BaigeNews.kz. Преступление было зафиксировано камерами видеонаблюдения в детском учреждении, что стало основным доказательством в суде.

Несмотря на то, что обвиняемая не признала своей вины, видеозапись подтвердила ее причастность к инциденту. В результате судебного разбирательства женщине было назначено наказание в виде 80 часов общественных работ. Кроме того, ей было запрещено занимать педагогические должности и работать с несовершеннолетними на протяжении трех лет.

Приговор вступил в законную силу, и в дальнейшем женщина не сможет работать в сфере образования, что является жесткой мерой, направленной на защиту прав детей.

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