Воспитательница детского сада ударила ребенка по голове в Талдыкоргане

Воспитательница талдыкорганского детского сада "Школа основ управления" ударила ребенка по голове, передаёт BaigeNews.kz.

Видео с камер наблюдения, на котором запечатлен момент применения силы, появилось на странице Instagram taldykorganec.insta.

"Ударила ребёнка. Детсад ШОУ. Жаль, что попадаются такие сотрудники", - говорится в описании к ролику.

На видео сотрудники полиции просматривают момент, когда воспитательница, видимо чем-то недовольная бьет мальчика по голове и отбирает у него листок бумаги.