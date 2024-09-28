Воспитательница детского сада ударила ребенка по голове в Талдыкоргане
Сегодня, 05:33
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Сегодня, 05:33Сегодня, 05:33
68Фото: скриншот с видео taldykorganec.insta
Воспитательница талдыкорганского детского сада "Школа основ управления" ударила ребенка по голове, передаёт BaigeNews.kz.
Видео с камер наблюдения, на котором запечатлен момент применения силы, появилось на странице Instagram taldykorganec.insta.
"Ударила ребёнка. Детсад ШОУ. Жаль, что попадаются такие сотрудники", - говорится в описании к ролику.
На видео сотрудники полиции просматривают момент, когда воспитательница, видимо чем-то недовольная бьет мальчика по голове и отбирает у него листок бумаги.
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