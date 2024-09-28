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  • BAIGENEWS

Воспитательница детского сада ударила ребенка по голове в Талдыкоргане

Сегодня, 05:33
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скриншот с видео taldykorganec.insta Сегодня, 05:33
Сегодня, 05:33
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Фото: скриншот с видео taldykorganec.insta

Воспитательница талдыкорганского детского сада "Школа основ управления" ударила ребенка по голове, передаёт BaigeNews.kz.

Видео с камер наблюдения, на котором запечатлен момент применения силы, появилось на странице Instagram taldykorganec.insta.

"Ударила ребёнка. Детсад ШОУ. Жаль, что попадаются такие сотрудники", - говорится в описании к ролику.

На видео сотрудники полиции просматривают момент, когда воспитательница, видимо чем-то недовольная бьет мальчика по голове и отбирает у него листок бумаги.

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