Воспитатели издевались над особенными детьми - полиция завела уголовное дело

В социальных сетях появилось обращение матери ребенка с ограниченными возможностями, которая заявила, что в столичном центре развития ребенка "Балам-Ай" над ее сыном издевался воспитатель, передает BaigeNews.kz. Женщина хотела выяснить, почему ее ребенок постоянно плакал, когда его забирали из детского сада. Она проверила запись с камер наблюдения и была шокирована.

"В один день воспитатель разозлилась на малыша из-за того, что он не захотел есть, и ложкой запихала ему кашу в рот буквально за одну минуту, даже не дав запить и прожевать. На время тихого часа ребенка никто не укладывал в кровать, он сидел и спал в том же месте, где его оставила мама. Все это время воспитательница залипала в инстаграм, отпихивая детей, которые обращались к ней за помощью", - передает её слова Instagram-паблики.

Кроме того, по словам матери мальчика, несовершеннолетние воспитанники центра постоянно подвергались побоям и грубому обращению.