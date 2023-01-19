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Воспитатели издевались над особенными детьми - полиция завела уголовное дело Сегодня, 12:12
104
Сегодня, 12:12
104

Воспитатели издевались над особенными детьми - полиция завела уголовное дело

В социальных сетях появилось обращение матери ребенка с ограниченными возможностями, которая заявила, что в столичном центре развития ребенка "Балам-Ай" над ее сыном издевался воспитатель, передает BaigeNews.kz. Женщина хотела выяснить, почему ее ребенок постоянно плакал, когда его забирали из детского сада. Она проверила запись с камер наблюдения и была шокирована.

"В один день воспитатель разозлилась на малыша из-за того, что он не захотел есть, и ложкой запихала ему кашу в рот буквально за одну минуту, даже не дав запить и прожевать. На время тихого часа ребенка никто не укладывал в кровать, он сидел и спал в том же месте, где его оставила мама. Все это время воспитательница залипала в инстаграм, отпихивая детей, которые обращались к ней за помощью", - передает её слова Instagram-паблики. 

Кроме того, по словам матери мальчика, несовершеннолетние воспитанники центра постоянно подвергались побоям и грубому обращению.

"17 января в полицию Астаны обратилась горожанка по факту жестокого обращения с ее несовершеннолетним сыном в центре развития ребенка "Балам-Ай". Сотрудниками управления полиции района "Алматы" возбуждено уголовное дело по статье 140 УК РК. По делу назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых в отношении виновных лиц будет принято решение согласно действующего законодательства", - сообщили в Департаменте полиции столицы.

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#насилие #дети #Астана
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:12
104
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