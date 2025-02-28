Работники дошкольных учреждений в Аксу Павлодарской области прошли обучение арттерапии, творчеству в стиле национальных традиций, а также новейшим платформам, созданным на базе искусственного интеллекта, передаёт BaigeNews.kz.

Масштабный учебно-методический семинар "Национальные ценности на основе образования и воспитания" в рамках Года рабочих профессий и программы "Біртұтас тәрбие", прошел в городе Аксу. Мастер-классы для воспитателей детских садов провели педагоги Аксуского высшего многопрофильного колледжа имени Жаяу Мусы.

Учебное заведение более 50 лет готовит специалистов в самых разных областях: педагогике, физкультуре, энергетике и других технических дисциплинах.

Мероприятие включало в себя и теоретическую часть и практические мастер-классы.

В качестве спикеров на теоретической части семинара выступили руководитель отдела Развития человеческого капитала Палаты предпринимателей Павлодарской области Ажар Абылгазина, методист отдела образования города Аксу Эльвира Сагандыкова, доктор педагогических наук, преподаватель Маргулан Университета Татьяна Фомина.

Слушатели своими руками изготовили методические пособия и игрушки из фетра в национальном стиле, а после увлекательных мастер-классов по арт-терапии уселись за компьютеры осваивать ИИ.

Они рассказали, как технологии могут стать помощниками педагогов.

Ключевая роль ИИ в работе воспитателя раскрылась на практических занятиях. Преподаватели Маншук Койкенова и Самал Кусманова провели мастер-классы по использованию сервисов Pinterest, Canva, Gamma, QuickQR.Art, Wondershare Virbo и D-id.

Участники узнали, как создавать интерактивные материалы для детей. Например, Canva помогает разрабатывать раскраски и визуальные пособия, а D-id оживляет персонажей сказок, делая занятия увлекательными.

"ИИ не заменяет педагога, а усиливает его возможности", — отметила Маншук Койкенова, показывая, как QuickQR.Art превращает задания в квесты с QR-кодами.

Обучение работе с ИИ стало откровением для многих. Педагоги осваивали Gamma для создания образовательных презентаций и Wondershare Virbo для генерации видеороликов с национальными мотивами.

Эти инструменты позволяют экономить время и делать занятия более современными. Например, анимация персонажа через D-id может сопровождать рассказ о казахских традициях, а Pinterest вдохновляет на поиск идей для творческих проектов. Участники отметили, что такие технологии делают воспитание доступным и интересным даже для самых маленьких.

Однако искусственному интеллекту оказалось пока не под силу вытеснить из детских садов старые добрые поделки из фетра и рисование орнаментов в разных техниках.

Арт-терапия на семинаре стала не просто техникой, а философией воспитания. Она позволяет детям через рисование, лепку и работу с текстурами справляться со стрессом, развивать воображение и мелкую моторику. На мастер-классах педагоги создавали пособия: тактильные панели из подручных материалов, картины с использованием листьев и губок.

"Эти занятия вдохновляют детей и самих воспитателей, делая процесс обучения живым и эмоциональным", — считают педагоги.

Преподаватели Айжан Кирибаева, Асель Кошумханова и Гулайым Кумар показали, как рисование орнаментов и создание поделок по сказкам развивают воображение детей.

Слушатели отмечают, что эти занятия легко интегрируются с ИИ: например, педагоги могут создавать цифровые шаблоны узоров в Canva или анимировать героев легенд. Такое сочетание помогает детям не только творить, но и знакомиться с культурой через технологии.

"Семинар показал, что ИИ — это не далекое будущее, а реальный инструмент в руках воспитателей. С их помощью можно создавать собственные проекты: от QR-квестов до видеосказок, которые можно использовать в детских садах. Однако национальные традиции и способностью творить что-то собственными руками по методам наших предков", — отмечают организаторы.

Кстати, спикеры подчеркнули, что освоение технологий — это немаловажная часть подготовки рабочих профессий в 2025 году.

"Сегодня педагог должен быть не только наставником, но и новатором", — отметила Татьяна Фомина.

В завершение все участники получили сертификаты.