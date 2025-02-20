Воспитатель швыряла малышей в детсаду Усть-Каменогорска
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Сегодня, 17:14
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Сегодня, 17:14Сегодня, 17:14
159Фото: Кадр видео
В Сети появилось видео, на котором воспитатель небрежно обращалась с малышами в детском саду Kinderville, передаёт BaigeNews.kz.
"В развивающем детском саду Kinderville в Усть-Каменогорска работает воспитательница, которая безжалостно швыряет детей в разные стороны. Родители сообщают, что полиция до сих пор не возбудила уголовное дело", - говорится в описании к публикации.
В пресс-службе департамента полиции ВКО сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
В настоящее время полиция проводит комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Ранее мы писали о том, как воспитатель детсада в Астане зажимала малышей между ног.
Несколько дней тому назад ребёнка душили в детсаду Алматы.