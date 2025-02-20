В Сети появилось видео, на котором воспитатель небрежно обращалась с малышами в детском саду Kinderville, передаёт BaigeNews.kz.

"В развивающем детском саду Kinderville в Усть-Каменогорска работает воспитательница, которая безжалостно швыряет детей в разные стороны. Родители сообщают, что полиция до сих пор не возбудила уголовное дело", - говорится в описании к публикации.

В пресс-службе департамента полиции ВКО сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

В настоящее время полиция проводит комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

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