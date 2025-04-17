Полиция начала расследование по факту жестокого обращения с подростком в Костанайском центре социальных услуг для детей с особенностями развития. По неподтверждённой информации, речь идёт о крайне тревожном инциденте — воспитатель якобы прижгла девочку утюгом, передаёт BaigeNews.kz.

Информация об этом начала распространяться в социальных сетях и родительских сообществах, вызвав резонанс и общественное возмущение.

В департаменте полиции Костанайской области подтвердили факт начала досудебного расследования по статье 110 УК РК — "Истязание". Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет.

"Проводятся все необходимые следственные действия для выяснения обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению правонарушения", — сообщили в пресс-службе полиции.

В Центре социальных услуг уточнили, что госпитализация девочки не потребовалась — подросток проходит амбулаторное лечение. Однако, по информации источников, девочка могла получить термические ожоги, якобы в результате контакта с горячим утюгом.

На данный момент официально личность подозреваемой сотрудницы не раскрывается. Также не сообщается, продолжает ли она работу в учреждении или отстранена от должности на время расследования.

Полиция обещает объективное расследование, а также установление всех возможных участников и свидетелей происшествия. В случае подтверждения факта насилия, делу может быть дана серьёзная правовая оценка.

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